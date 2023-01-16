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20:38 16.01.2023

Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

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Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які він (Путін – ІФ-У) визначає вже для Герасимова, як для нового “керівника СВО”, а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки – вже до березня місяця”, - сказав Юсов в ефірі телеканалу FreeДом у понеділок.

Він нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися.

"Нічого не вийде і цього разу", - наголосили у розвідці.

 

 

Теги: #війна #донбас #захоплення

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