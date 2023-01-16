Події

19:20 16.01.2023

Міністр оборони Великої Британії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90

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Міністр оборони Великої Британії підтвердив рішення передати Києву роту танків Challenger 2 та десятки САУ AS-90

Велика Британія передасть Україні свій найбільш суттєвий пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 та самохідні артилерійські установки AS-90.

"Сьогодні я можу повідомити про найбільший, наразі, пакет військової допомоги (...) Він містить роту танків Challenger 2, броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Також ми передамо установки AS-90", - наводять британські ЗМІ витримки з виступу міністра у Палаті громад.

Раніше офіс британського прем'єра повідомляв, що Лондон має намір поставити Києву обіцяні танки Challenger 2 вже найближчими тижнями в рамках запланованого прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком прискорення військової допомоги.

"Рота у складі 14 танків вирушить на Україну найближчими тижнями", - йшлося у поширеному пресрелізі.

Крім того, на Даунінг-стрит зазначали, що, як очікується, за танками буде близько 30 самохідних знарядь AS-90.

 

 

Теги: #україна #британія #зброя

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