Голова ОБСЄ Османі зустрівся із Зеленським, виступив за повернення польової місії в Україні

Глава МЗС Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я закликаю до негайного повернення нашої польової місії до України... Місія матиме велике значення на місцях, сприяючи стабільності, безпеці та правам людини для всіх громадян", - написав він у твіттері після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Коментуючи підсумки зустрічі з президентом України, голова ОБСЄ написав: "Я вражений його відданістю справі благополуччя українського народу та його мужністю перед поточними проблемами".

"Хочу висловити свою повну підтримку українському уряду, який продовжує боротися за мир, стабільність та процвітання у регіоні", - додав Османі.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні розпочала свою роботу 21 березня 2014 року та припинила свою діяльність 31 березня 2022 року.