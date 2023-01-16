Події

18:06 16.01.2023

Київська влада просить городян відмовитися від купання у водоймах та масових заходів на Водохреще

1 хв читати
Київська влада просить городян відмовитися від купання у водоймах та масових заходів на Водохреще

Київська міська влада напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки й обмежень, що діють в умовах воєнного стану, і просить утриматися від проведення масових зборів і заходів, повідомляє пресслужба столичної міськадміністрації у понеділок.

Як зазначено у зверненні міської влади до релігійних організацій, "зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, країна-агресор або радикальні угруповання можуть використати з метою вчинення провокацій стосовно вірян і звичайних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації в Києві".

"Водночас, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім, містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - наголошує пресслужба.

Теги: #київ #водохреща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 16.01.2023
Глава ОБСЄ приїхав до Києва

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

12:01 14.01.2023
У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

11:54 14.01.2023
У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

11:12 14.01.2023
У Голосіївському районі Києва пожежа на нежитловому об'єкті - мер

У Голосіївському районі Києва пожежа на нежитловому об'єкті - мер

10:41 14.01.2023
Уламки ракети впали на нежитловий об'єкт у Голосіївському районі Києва, жертв немає - мер

Уламки ракети впали на нежитловий об'єкт у Голосіївському районі Києва, жертв немає - мер

10:37 14.01.2023
Вибух прогримів у Дніпровському районі Києва - мер

Вибух прогримів у Дніпровському районі Києва - мер

10:05 14.01.2023
Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

22:21 13.01.2023
Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

18:04 13.01.2023
Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

07:31 13.01.2023
У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

Зеленський за підсумками засідання Ставки: Розробляємо максимально ефективні заходи протидії новим ракетним ударам РФ

Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

ОСТАННЄ

Окупанти завдали 6 авіа- та 2 ракетних ударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

В окупованому Новопскові випущена ворогом ракета впала на житловий будинок, загинули двоє мирних жителів - Генштаб ЗСУ

Проєкт "Армія дронів" забезпечив ЗСУ 1600 дронів на 3,3 млрд грн

Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2 – міністр оборони

Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

Напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну, – прем'єр Нідерландів

ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА