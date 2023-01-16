Київська влада просить городян відмовитися від купання у водоймах та масових заходів на Водохреще

Київська міська влада напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки й обмежень, що діють в умовах воєнного стану, і просить утриматися від проведення масових зборів і заходів, повідомляє пресслужба столичної міськадміністрації у понеділок.

Як зазначено у зверненні міської влади до релігійних організацій, "зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, країна-агресор або радикальні угруповання можуть використати з метою вчинення провокацій стосовно вірян і звичайних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації в Києві".

"Водночас, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім, містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - наголошує пресслужба.