Напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну, – прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи трагедію у Дніпрі, заявив про необхідність подальшої координації міжнародної військової підтримки.

"Готуючись до свого візиту до Вашингтона, я розмовляв із Володимиром Зеленським. Жахливий напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки, як і раніше, має важливе значення в наступні місяці", - написав він у твіттері в понеділок.