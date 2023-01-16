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17:25 16.01.2023

Напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну, – прем'єр Нідерландів

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Напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну, – прем'єр Нідерландів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, коментуючи трагедію у Дніпрі, заявив про необхідність подальшої координації міжнародної військової підтримки.

"Готуючись до свого візиту до Вашингтона, я розмовляв із Володимиром Зеленським. Жахливий напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки, як і раніше, має важливе значення в наступні місяці", - написав він у твіттері в понеділок.

 

Теги: #нідерланди #рютте

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