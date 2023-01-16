Події

17:20 16.01.2023

ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

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ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі у Києві з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі обговорили питання щодо переміщення автомобілів ОБСЄ з Росії на тимчасово окуповані території України.

Як заявив Кулеба на пресконференції з Османі у Києві, Україну турбує інформація про перевезення автомобілів, що належали ОБСЄ, з Росії на тимчасово окуповані території.

"Знаю, що ОБСЄ проводить розслідування щодо цього питання. Ми обговорили з моїм колегою сьогодні, як не допустити, запобігти провокаціям РФ, які можуть вплинути на репутацію ОБСЄ в умовах збройного конфлікту", - зазначив він.

Раніше в організації заявили, що представники Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не присутні на Донбасі та не використовують у своїх цілях автомобілі з розпізнавальними знаками організації.

Теги: #обсє #кулеба #османі

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