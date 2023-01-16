Події

16:48 16.01.2023

Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

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Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі закликав звернути увагу на проблему викрадення та примусового всиновлення росіянами українських дітей.

"Ще одне питання, яке я порушив: я попросив діючого голову з урахуванням пріоритету македонського головування, а також мандата ОБСЄ звернути найретельнішу увагу на проблему викрадення українських дітей окупантами та їх примусове усиновлення. Ми вважаємо, що інституції ОБСЄ можуть відіграти дуже важливу роль у цьому питанні”, - сказав Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ, главою МЗС Північної Македонії Буяром Османі в Києві.

Глава української дипломатії додав, що голова ОБСЄ позитивно відреагував на це питання.

"Мені дуже приємно, що Буяр дуже емоційно та позитивно відреагував на це питання", - зазначив Кулеба.

Теги: #діти #обсє #кулеба

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