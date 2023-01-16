Голова ОБСЄ закликав РФ припинити війну та вивести свої війська з України

Голова ОБСЄ, глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі провів зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, заявив про рішуче засудження російської агресії проти України, що триває.

"Я хотів би ще раз заявити про наше найрішучіше засудження російської агресії проти України, що триває. Вчорашні жорстокі ракетні атаки у Дніпрі, які призвели до загибелі ні в чому не винних мирних жителів та пошкодження критично важливої інфраструктури, абсолютно неправильні та не мають виправдання", - написав він у твіттері.

Османі закликав РФ припинити цю війну, вивести свої війська з України, повернутися до принципів ОБСЄ та повернутися до дипломатії.

"Шановний Дмитре Кулебо, я сподівався, що агресія припиниться і життя повернеться до нормального русла, коли я повернуся до України як голова ОБСЄ. Повернення до картин спустошених будинків та розбитих людських доль знову викликає засмучення", - написав він.