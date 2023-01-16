Події

11:36 16.01.2023

До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

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До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

До данського порту Орхус прибуло транспортне судно ARC Independence, яке доставило 600 одиниць військової техніки армії США, повідомили в понеділок збройні сили Данії.

Звідти військову техніку буде переправлено до Східної Європи для забезпечення планової ротації американських військ, які регулярно розміщуються там у рамках операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість"), зазначено в повідомленні.

Зокрема, судно доставило колісну та гусеничну військову техніку та великовантажні контейнери.

За даними американського командування, минулого тижня до нідерландського порту м. Вліссінген вже почала прибувати велика кількість танків та іншої військової техніки армії США. Їх буде направлено до Польщі та Литви. Загалом туди має прибути щонайменше 1250 одиниць військової техніки, зокрема танки M-1 Abrams і бойові машини піхоти Bradley.

На початку січня командування армії США в Європі повідомляло, що в Європу загалом буде перекинуто 2,5 тис. одиниць військової техніки 2 бронетанкової бригади 1 кавалерійської дивізії, що дислокується у Форт-Гуді (штат Техас). Зокрема, з 13 до 18 січня військову техніку бригади розвантажуватимуть у портах Вліссінген (Нідерланди), Орхус (Данія) та Рига (Латвія).

Теги: #сша #данія #військова_техніка

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