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20:05 15.01.2023

Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

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Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою - міністром закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра.

"Я говорив з міністром закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та Формулу миру", - написав він у твіттері в неділю.

"Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", - підсумував Кулеба.

 

 

 

Теги: #мзс #нідерланди #кулеба

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