Події

19:59 15.01.2023

Харківська поліція затримала місцевого жителя, який продавав автомати і боєприпаси

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Харківська поліція затримала місцевого жителя, який продавав автомати і боєприпаси

Правоохоронці викрили та затримали 34-річного мешканця Харкова, який продавав зброю і боєприпаси.

"Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські документували діяльність фігуранта з жовтня минулого року, коли їм надійшла оперативна інформація про його можливу причетність до продажу зброї та боєприпасів. Вони задокументували факт продажу фігурантом автомата АК-74 та 90 набоїв калібру 5,45 мм на суму 84 тис.грн. У ході реалізації другого етапу комплексу оперативних заходів під час продажу автомата АК-74, п'яти гранат РГН із запалами, понад тисячу набоїв калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 тис.грн чоловіка затримали.

У ході обшуків за місцем проживання фігуранта, його машинах та гаражі правоохоронці виявили та вилучили 2 автомати, близько 30 гранат, пристрій для безшумної стрільби, понад 3,7 тисяч патронів, майже 5 кг тротилу, 3 ручні гранатомети, пістолет, димові шашки, понад 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу, 4 окопні снаряди та 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Вилучена зброя, боєприпаси та вибухівка спрямовані на проведення експертного дослідження.

 

 

Теги: #продаж #зброя #затримання

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