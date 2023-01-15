Події

19:08 15.01.2023

Семеро людей поранені в Херсоні в результаті російських обстрілів

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Семеро людей поранені в Херсоні в результаті російських обстрілів

Російські військові продовжують обстрілювати Херсон, у неділю семеро людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"До цього часу відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, з них один перебуває у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Янушевич наголосив, що ворог атакує цивільну інфраструктуру та об'єкти критичної інфраструктури.

"Російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів сталася пожежа. Наразі над її ліквідацією працюють рятувальники", - зазначив він.

Також, за словами голови області, ворог ударив по центру реабілітації дітей із інвалідністю. У будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено стіну.

Крім того, російські снаряди впали поряд із приміщенням студентського гуртожитку. "Обстріляли рашисти і приватні, і багатоквартирні будинки", - зазначив він.

Янушевич також повідомив про обстріл об'єкту критичної інфраструктури. "Будівля підприємства та прилегла територія зазнали руйнувань", - написав він.

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріл

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