До 32 зросла кількість постраждалих від атаки по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

Фото: ДСНС Одещини

Кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до 32 людей, відомо про сімох загиблих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі кількість постраждалих зросла до 32 осіб. Серед них – семеро загиблих та 25 поранених. Постраждалим надається необхідна допомога. На місці продовжують працювати оперативні та екстрені служби, лікарі й рятувальники роблять усе можливе для порятунку та підтримки постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у суботу опівдні.

Глава ОВА висловив співчуття родинам загиблих та підтримку постраждалим.