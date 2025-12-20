Інтерфакс-Україна
Події
12:51 20.12.2025

До 32 зросла кількість постраждалих від атаки по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

1 хв читати
До 32 зросла кількість постраждалих від атаки по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА
Фото: ДСНС Одещини

Кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів по портовій інфраструктурі Одеської області зросла до 32 людей, відомо про сімох загиблих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок нічного удару по портовій інфраструктурі кількість постраждалих зросла до 32 осіб. Серед них – семеро загиблих та 25 поранених. Постраждалим надається необхідна допомога. На місці продовжують працювати оперативні та екстрені служби, лікарі й рятувальники роблять усе можливе для порятунку та підтримки постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у суботу опівдні.

Глава ОВА висловив співчуття родинам загиблих та підтримку постраждалим.

Теги: #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 19.12.2025
"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

15:37 19.12.2025
На Одещині працюють рятувальники з 12 регіонів України - очільник МВС

На Одещині працюють рятувальники з 12 регіонів України - очільник МВС

20:16 18.12.2025
Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

19:19 18.12.2025
Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

18:43 18.12.2025
Ворог ударив по цивільному авто на Одещині: загинула мати, троє дітей постраждали

Ворог ударив по цивільному авто на Одещині: загинула мати, троє дітей постраждали

19:07 17.12.2025
Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

Енергетики працюють над відновленням світла для близько 30 тис. абонентів у двох районах Одеси та області, роботи тривають безперервно – Кулеба

21:26 16.12.2025
Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

21:16 15.12.2025
Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

Світло відновили ще для 125 тис. родин Одещини

13:21 15.12.2025
В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

11:45 15.12.2025
На Одещині світло повернули для 185 тис. абонентів – ОВА

На Одещині світло повернули для 185 тис. абонентів – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

ОСТАННЄ

Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

Чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл, під завалами може бути жінка

Представники США та Росії зустрінуться у Флориді для продовження переговорів щодо України – ЗМІ

Цивільний загинув через російський обстріл на Запоріжжі – ОВА

Противник посилив тиск на Дронівку, на окремих ділянках намагається форсувати Сіверський Донець – 7 корпус ДШВ

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

Ворог окупував за добу 12,6 кв.км на двох напрямках – DeepState

Петиція про єдиний колір утеплених фасадів житлових будинків у Києві не набрала необхідної для розгляду кількості голосів

Кабмін розподілив понад 100 млн грн на ремонт лікарень на Миколаївщині та Харківщині і будівництво укриттів в Запорізькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА