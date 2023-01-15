Події

15:40 15.01.2023

На свердловини водопостачання в Херсонській області будуть встановлені генератори від USAID

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На свердловини водопостачання в Херсонській області будуть встановлені генератори від USAID

Агентство США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт в Новоолександрівську громаду Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Міжнародні партнери допомагають відновлювати доступ до базових послуг на звільненій Херсонщині. Агентство США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт в Новоолександрівську громаду", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Всі вони будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах", – уточнив Янушевич.

Теги: #херсонщина #генератори

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