Події

15:35 15.01.2023

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

1 хв читати
Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про 25 загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по місту Дніпро, розшукуються 43 особи.

"Наразі врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинули 25 осіб, з них одна дитина. Травмовано 73 особи, з них 13 дітей. Розшукуються 43 людини", - повідомляється в телеграм-каналі президента.

За попередніми даними, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

У повідомленні наголошується, що на місці встановлено 4 намети ДСНС і 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.

Теги: #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 15.01.2023
Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

13:00 15.01.2023
З-під завалів зруйнованого будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку - К.Тимошенко

З-під завалів зруйнованого будинку в Дніпрі дістали ще одну жінку - К.Тимошенко

11:11 15.01.2023
Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

11:09 15.01.2023
Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

08:01 15.01.2023
Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

07:33 15.01.2023
Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

Збільшилася до 73 кількість поранених у результаті ракетної атаки РФ у Дніпрі, врятовано 38 осіб, тривають пошуки

07:30 15.01.2023
Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

07:24 15.01.2023
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців"

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають "вбивцею авіаносців"

07:16 15.01.2023
У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими через російську терористичну атаку по житловому будинку в суботу

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими через російську терористичну атаку по житловому будинку в суботу

21:44 14.01.2023
У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням

У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі зросла до 23 осіб

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

Найближчим часом очікується вкидання фейків спецслужбами РФ в український інформпростір - ГУР

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 198 діячів російської культури і медіасфери

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВІВ САНКЦІЇ ПРОТИ 198 РОСІЯН, СЕРЕД НИХ МУЗИЧНИЙ КРИТИК СОСЄДОВ І КОЛИШНЯ УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕВЕДУЧА ПАНЧЕНКО

Кремль намагається використати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП в Україні для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом - ISW

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

У Херсонській області двоє цивільних підірвалися на російській міні - голова ОВА

Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг

Китай вивів на орбіту 14 супутників

Найближчим часом очікується вкидання фейків спецслужбами РФ в український інформпростір - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА