Кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 25 осіб - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про 25 загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по місту Дніпро, розшукуються 43 особи.

"Наразі врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Загинули 25 осіб, з них одна дитина. Травмовано 73 особи, з них 13 дітей. Розшукуються 43 людини", - повідомляється в телеграм-каналі президента.

За попередніми даними, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

У повідомленні наголошується, що на місці встановлено 4 намети ДСНС і 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.