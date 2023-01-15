Інформація про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 була помилковою, оскільки повідомлення подаються швидко

Інформаційні повідомлення про нібито збиті раніше російські надзвукові ракети Х-22 були помилковими, через оперативну подачу інформації інший тип ракет був прийнятий за цей, заявив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Я вже пів року фактично про це кажу, що ми не можемо збивати ракети Х-22. Це надзвукова ракета, швидкість - 4000 км на годину в польоті. Немає у нас засобів, здатних перехопити цю ракету в повітрі. Але і ми не без гріха: в деяких інформаційних повідомленнях таке проскакувало, що хтось десь збив, приймали, можливо, іншу ракету за цю. Таке буває. Кілька повідомлень було, ще й пропаганда підхопила", - сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

Ігнат наголосив, що бувають моменти неточностей, оскільки інформація подається швидко.

Спікер нагадав, що ввечері командувач Повітряних сил України у своєму зверненні чітко пояснив, які повітряні цілі збивають українські сили, і попросив бути всіх обережними з коментарями про роботу української ППО.

"Ви бачите, що відбувається в Дніпрі, російська пропаганда вміло використовує заяви будь-яких людей, що мають причетність до влади, та інших людей, щоб вести інформаційну війну проти нас", - додав він.

Раніше у ПС ЗСУ заявили, що Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет Х-22.

"З початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна - не збита засобами протиповітряної оборони", - йдеться в заяві.

У Повітряних силах зазначили, що маса бойової частини Х-22-близько 950 кг. Максимальна дальність - до 600 км. Під час застосування на великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

"Тільки зенітні ракетні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 або SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі", - пояснили в ПС ЗСУ.

У суботу ввечері речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що окупанти випустили у багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі ракету Х-22, запуски проводилися з району Курська та Азовського моря.