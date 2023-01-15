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11:50 15.01.2023

Найближчим часом очікується вкидання фейків спецслужбами РФ в український інформпростір - ГУР

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Найближчим часом очікується вкидання фейків спецслужбами РФ в український інформпростір - ГУР

У Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України попереджають про вкидання спецслужбами РФ фейкових новин в український інформпростір.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів", - йдеться у повідомленні ГУР.

За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України.

"Метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави", - наголосили в ГУР.

"Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю", - підсумували в розвідці.

Теги: #рф #гур_мо #фейки

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