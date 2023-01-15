Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого – 115 290 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 115 290 (+630) осіб ліквідовано, танків - 3106 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од, артилерійських систем – 2094 (+4) од, РСЗВ - 437 (+0) од, засоби ППО - 219 (+0) од, літаків - 286 (+0) од, гелікоптерів - 276 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+5), крилаті ракети - 749 (+26), кораблі / катери - 17 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+0) од, спеціальна техніка - 187 (+1)", - йдеться у повідомленні.