Події

08:15 15.01.2023

Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

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Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції, щоб "вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість".

"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Проте вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їх ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у суботу.

 

 

 

Теги: #рф #санкції #кулеба

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