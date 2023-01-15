Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції, щоб "вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість".

"Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Проте вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їх ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер у суботу.