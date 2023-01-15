Події

08:01 15.01.2023

Прем'єр Молдови висловила співчуття у зв'язку з російською ракетною атакою по Україні

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Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця висловила співчуття у зв'язку із черговою російською ракетною атакою по Україні.

"Немає жодного політичного, історичного і тим більше морального виправдання вбивства мирних жителів та завдання ударів по інфраструктурі, що забезпечує виживання населення. Висловлюю глибоке обурення новим масштабним нападом на Україну. Моя підтримка героїчному українському народу і наша підтримка жертвам варварських нападів Росії", - написала вона на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #молдова #україна #співчуття #дніпро

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