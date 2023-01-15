Російська армія продовжує щодня зазнавати втрат особового складу, зокрема, у Луганській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник продовжує щодня нести втрати у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалася евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Як зазначається, Повітряні сили України минулої доби завдали 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також збили БПЛА типу "Орлан-10".

Також підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.