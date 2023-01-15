Події

07:56 15.01.2023

Російська армія продовжує щодня зазнавати втрат особового складу

1 хв читати
Російська армія продовжує щодня зазнавати втрат особового складу

Російська армія продовжує щодня зазнавати втрат особового складу, зокрема, у Луганській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник продовжує щодня нести втрати у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалася евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

Як зазначається, Повітряні сили України минулої доби завдали 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також збили БПЛА типу "Орлан-10".

Також підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 15.01.2023
Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

07:53 15.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

19:32 14.01.2023
Білорусь продовжує допомагати РФ у вигляді надання своєї території для ракетних ударів по Україні

Білорусь продовжує допомагати РФ у вигляді надання своєї території для ракетних ударів по Україні

19:29 14.01.2023
Окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область, а на лівобережжі Херсонської проводять передислокацію своїх підрозділів

Окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область, а на лівобережжі Херсонської проводять передислокацію своїх підрозділів

08:15 14.01.2023
За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

07:18 14.01.2023
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

18:58 13.01.2023
Сили оборони завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів у п'ятницю – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали 15 ударів по місцях скупчення окупантів у п'ятницю – Генштаб ЗСУ

18:54 13.01.2023
Окупанти в п'ятницю завдали 2 ракетних ударів по Костянтинівці – Генштаб ЗСУ

Окупанти в п'ятницю завдали 2 ракетних ударів по Костянтинівці – Генштаб ЗСУ

07:28 13.01.2023
Окупанти посилили тиск на населення на тимчасово окупованих територіях півдня України

Окупанти посилили тиск на населення на тимчасово окупованих територіях півдня України

07:16 13.01.2023
ЗС України відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів на Донбасі

ЗС України відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів на Донбасі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали 4 напрямки на Донеччині, є загиблий

Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі

На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА