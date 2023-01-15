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07:53 15.01.2023

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

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ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів

Збройні сили відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області", сказано в зведенні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.

На авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.

На херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних жителів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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