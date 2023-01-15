У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими через російську терористичну атаку по житловому будинку в суботу

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської терористичної атаки по житловому будинку в суботу, повідомила пресслужба Дніпропетровської міської ради.

"У Дніпрі з 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житловому масиві Перемога", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 12 загиблих. Також поранення отримали 73 особи, майже всі вони зараз перебувають у лікарнях.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, військові, міські служби, поліція та багато техніки. Триває розбирання завалів.

"Для тих, чиє житло постраждало, організовано автобуси до пунктів тимчасового притулку. Місто надає допомогу всім нужденним людям", - додали в пресслужбі.