"Черкасиобленерго" відмінило графіки аварійних відключень

Оператор системи розподілу електроенергії "Черкасиобленерго" скасував спецграфіки аварійних відключень, запроваджені з початком повітряної атаки російських загарбників вдень у суботу.

"Спеціальні графіки аварійних відключень скасовані. На Черкащині з 18:00 продовжують діяти жовті графіки погодинних відключень (3 на 3 години), йдеться у фейсбуці обленерго.

За інформацією Прикарпаттяобленерго в Івано-Франківській області діють паралельно два види обмежень – аварійні та погодинні.

Орієнтовно вимикання за графіками може тривати до 5 годин і більше. Можливі кілька вимкнень електроенергії за однією адресою протягом доби", - попередив оператор.

Про поступовий перехід на погодинні графіки вже оголосило "Миколаївобленерго".

"Енергопостачання споживачів Запоріжжя поступово відновлюється. Насамперед підключаються об'єкти критичної інфраструктури. Тільки ці роботи закінчуватимуться - підключатимуть побутових споживачів, - написало "Запоріжжяобленерго".

Київ, Київська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська області – за повідомленнями операторів системи розподілу групи ДТЕК, які працюють у цих регіонах, поки що на аварійних графіках. Як випливає із повідомлень місцевих ОСР, також на аварійних відключеннях Вінницька та Житомирська області.

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка, внаслідок російських ракетних обстрілів 14 січня пошкоджено енергооб'єкти в шести областях.

"Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є "прильоти" в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення", - написав він у Фейсбуці.