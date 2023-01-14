Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети, дістали 35 людей, повідомляє Національна поліція України.

"Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 людей, зокрема 6 дітей. Росія забрала життя п'яти осіб, ще 64 отримали поранення", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці влучення продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, п'ять слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

Крім того, навпроти будинку №118 на вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуть штаб прийому звернень людей, постраждалих від ракетного удару.