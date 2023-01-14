"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

Унаслідок 12-го масованого ракетного удару по енергетиці України зафіксовано влучення у 5 областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, пошкодження енергооб'єктів призвели до суттєвого зростання дефіциту потужності в енергосистемі.

За даними "Укренерго", складна ситуація на Харківщині та Львівщині, де внаслідок атаки частково відсутнє електропостачання, над відновленням якого вже працюють ремонтні бригади.

Там також зазначили, що у низці регіонів було застосовано аварійні відключення, що дозволило мінімізувати наслідки атаки.

"Метою атаки терористів були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні", – упевнені в "Укренерго".

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, у результаті російського ракетного обстрілу пошкоджено енергооб'єкти в шести областях. "Сьогодні ворог знову атакував об'єкти генерації та електричні мережі країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріл у більшості регіонів запроваджуються аварійні відключення", - написав він у Фейсбуці.

ДТЕК Енерго повідомило про пошкодження двох її ТЕС, одна з яких припинила роботу.