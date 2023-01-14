США продовжать постачати Україні додаткову допомогу з безпеки для захисту від російської агресії – посол Брінк

США продовжать надавати додаткову допомогу з безпеки Україні для захисту від російської агресії, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб допомогти. Додаткова допомога з безпеки продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися", - написала Брінк у мікроблозі Твіттер.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що кількість постраждалих у результаті влучення російської ракети в багатоквартирний житловий будинок у Дніпрі в суботу, 14 січня, зросла до 60 осіб.