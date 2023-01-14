Події

19:40 14.01.2023

Російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з яких припинила роботу

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Російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з яких припинила роботу

Російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії, повідомила компанія.

"Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів", - написав ДТЕК у своєму телеграм-каналі в суботу.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26-ю для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС.

"Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", – йдеться у повідомленні.

Як пізніше уточнив ДТЕК, окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих внаслідок суботньої атаки ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.

"Зараз пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару", – йдеться у повідомленні групи у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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