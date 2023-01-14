Події

19:32 14.01.2023

Білорусь продовжує допомагати РФ у вигляді надання своєї території для ракетних ударів по Україні

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Білорусь продовжує допомагати РФ у вигляді надання своєї території для ракетних ударів по Україні, повідомляє Генеральний штаб.

"Республіка Білорусь продовжує брати участь у російській агресії проти нашої держави, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ударів, а також боєприпаси та матеріально-технічні засоби", - сказано у вечірньому суботньому зведенні.

Водночас на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках без істотних змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

Також мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Червонопопівки Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне на Донеччині.

На авдіївському напрямку під ворожий вогневий вплив потрапили Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На запорізькому напрямку обстріли фіксувалися біля Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Чарівного, Малої Токмачки, Степового та Плавнів на Запоріжжі.

На херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області, є постраждалі серед мирних жителів.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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