Окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область, а на лівобережжі Херсонської проводять передислокацію своїх підрозділів

Російські війська продовжують намагання повністю захопити Донецьку область, а на лівобережжі Херсонської проводять передислокацію своїх підрозділів, повідомляє Генеральний штаб України.

Зокрема для захоплення Донецької області противник зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають тяжкі бої за Соледар.

Крім того, російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь". Зокрема, працівників екстрених і комунальних служб уже про це попереджено.

"Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне становище, а на Запорізькому та Херсонському – обороняється", - йдеться у повідомленні.

Також з метою посилення оборонних здібностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині ворог проводить передислокацію. Зазначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Крім того, окупанти продовжують щодня зазнавати втрат у живій силі.

"Низьким до 40% залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, розташованих в районі Горлівки Донецької області", - сказано у зведенні Генштабу у суботу ввечері.

Наголошується, що це незважаючи на недавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками.

"Особовому складу заборонено залишати місце - таким чином, окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству", - пояснили в Генштабі.