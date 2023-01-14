Події

19:17 14.01.2023

Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

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Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

Рішення про відвідання президентом України Володимиром Зеленським ООН у річницю російського вторгнення ще не ухвалено, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Деякі ЗМІ подали новину про намір Президента України відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт. Хочу уточнити: наразі такого рішення не ухвалено. Глава Української держави здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що "будемо належним чином тримати громадськість в курсі".

 

 

 

Теги: #президент #оон #візит

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