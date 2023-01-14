ППО збила в суботу 18 із 28 крилатих ракет і 3 із 5 керованих авіаракет ворога

Росіяни в суботу завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України ракетами різного базування, повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

"Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у суботу вранці противник атакував Київ зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) із північного напрямку.

Також пізніше російські війська застосували по об'єктам критичної інфраструктури високоточну зброю, зокрема крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59.

"Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет", - уточнив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що українська ППО збила 18 крилатих ракет і 3 керовані авіаційні ракети.