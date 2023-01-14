Подоляк після чергового звірства РФ в Дніпрі: Росія повинна бути негайно виключена з Радбезу ООН

Росія повинна бути негайно виключена з Радбезу ООН, її присутність в цьому органі – ганьба для всього світу, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи черговий ракетний обстріл РФ по території України.

"Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу", - написав Подоляк у Твіттер.

14 січня Росія вчинила черговий масований ракетний удар по Україні.

Як повідомили в Дніпровській ОВА, внаслідок потрапляння в житловий будинок у Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди.