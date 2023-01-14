Події

16:41 14.01.2023

Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

1 хв читати
Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає G7 і ЄС завдати санкційного удару проти ракетно-безпілотної промисловості РФ.

"Кожен залп ракет все більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав Кулеба в Twitter.

 

Теги: #санкції #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 13.01.2023
Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

14:15 13.01.2023
Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

08:06 13.01.2023
Україна та США обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

Україна та США обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

07:37 13.01.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

20:58 12.01.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA Royal Pay Europe (Латвія)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA Royal Pay Europe (Латвія)

15:47 12.01.2023
Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

14:54 12.01.2023
Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

22:08 11.01.2023
Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

15:53 11.01.2023
Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

Кулеба: Якщо уряд Німеччини не може ухвалити рішення про надання Leopard, він міг би дати зелене світло країнам, у яких є німецькі танки

14:37 11.01.2023
Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - голова ОВА

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським

Соледар залишається під контролем українських військових, проте бої тривають просто в місті – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

Незначні опади та місцями ожеледиця характерні для погоди в Україні найближчими днями

Унаслідок влучання в житловий будинок в Дніпрі 10 осіб поранені, двоє з них діти - голова ОВА

"Укрзалізниця" запустила швидкісне сполучення Київ-Черкаси

Окупанти завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, в регіоні аварійні відключення світла

Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області - голова ОВА

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок

ЗАФІКСОВАНО ДВА "ПРИЛЬОТИ" РАКЕТ В ОБ'ЄКТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - ОВА

ЖАХЛИВІ НОВИНИ З ДНІПРА. ВЛУЧИЛИ В БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК - К.ТИМОШЕНКО

Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ОГОЛОШЕНА В УСІЙ УКРАЇНІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА