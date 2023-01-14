Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає G7 і ЄС завдати санкційного удару проти ракетно-безпілотної промисловості РФ.

"Кожен залп ракет все більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще можуть виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - написав Кулеба в Twitter.