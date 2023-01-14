Події

16:40 14.01.2023

"Укрзалізниця" запустила швидкісне сполучення Київ-Черкаси

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"Укрзалізниця" запустила швидкісне сполучення Київ-Черкаси

"Укрзалізниця" вперше в історії незалежної України запустила швидкісне залізничне сполучення Черкас зі столицею, призначивши поїзд "Інтерсіті+" №730/729 Київ — Черкаси.

"Минулого року тут був завершений довгоочікуваний проєкт з електрифікації, який дає змогу пустити до Черкащини комфортний і модерновий Hyundai Rotem", - зазначив оператор в телеграм-каналі в суботу.

УЗ уточнила, що з Києва поїзд вирушатиме з 20 січня щодня, крім вівторків, о 17:50 і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд вирушатиме з 21 січня щодня, крім середи о 6:33 та прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті і в касах вокзалів, наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті, квитки на експрес коштують від 149 грн у 2-му класі і від 249 грн - в 1-му.

Теги: #черкаси #укрзалізниця

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