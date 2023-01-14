Незначні опади та місцями ожеледиця характерні для погоди в Україні найближчими днями

В неділю у східних областях України невеликий сніг, в Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ і мокрий сніг; на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім півночі та сходу, вночі та вранці туман, місцями ожеледиця. У північній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, на сході країни східний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях вдень 2-7 ° тепла.

У Києві 15 січня без суттєвих опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень близько 0 °С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 15 січня найвища температура вдень була 8,4° в 2007 р., найнижча вночі -24,7° в 1943 р.

У понеділок, 16 січня, у західних областях невеликий дощ із мокрим снігом; вночі у східних областях невеликий сніг; на решті територій без суттєвих опадів.

Вночі та вранці у південно-східних областях та Карпатах місцями туман.

У північній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних, південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу; вдень від 2° тепла до 3° морозу, у західних та південних областях 0-5 ° тепла.

У Києві 16 січня без суттєвих опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.