У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

Мобілізація до 500 тис. додаткових військовослужбовців може бути проведена в РФ, щоб перехопити ініціативу у війні проти України навесні поточного року, пише британське видання "Таймс".

"Президент Путін може мобілізувати до півмільйона додаткових військовослужбовців для своєї війни проти України, оскільки він прагне перехопити ініціативу багатостороннім весняним наступом", - повідомляється на сайті видання.

Водночас наголошується, що Київ намагається згуртувати захід до того, як "500 000 росіян" вирушать на фронт.

"Західних союзників закликають "діяти зараз" і направити в Україну сотні танків і бронетранспортерів після того, як Путін призначив нового командувача і оприлюднив плани з розгортання 150 000 резервістів, призваних восени", - йдеться в повідомленні.