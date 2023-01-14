Окупанти в суботу продовжують виводити носії "Калібрів" у Чорне море

Російські окупанти продовжують нарощувати свою присутність в Чорному морі і вивели на бойове чергування ще один надводний ракетоносій, йдеться в офіційному повідомленні Оперативного командування "Південь", опублікованому на сайті Одеської міської ради в суботу.

"Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну становить 28 ракет. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою", - йдеться в повідомленні.

Двома годинами раніше на сторінці ОК "Південь" у Facebook повідомили про виведення в море двох ракетоносіїв.

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Зараз загальний залп "Калібрів" становить 20 ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося в телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України, в суботу вранці, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували сім кораблів російських окупантів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет.