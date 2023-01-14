Під час нічних обстрілів Курахового постраждало двоє мирних жителів, пошкоджено 23 житлових будинки

Двоє жителів м. Курахове Покровського району Донецької області постраждали внаслідок обстрілів міста російськими окупантами в ніч на суботу, повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Кураховому. В місті пошкоджено 6 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також 1 будинок пошкоджено у Курахівці і 1 будинок — у Зоряному Мар'їнської громади. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста, а зранку відбувся масований артобстріл старого міста — без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, минулої ночі в Донецькій області "гучно було на різних ділянках фронту від Вугледара до Лиману".

" На Волноваському напрямку під обстрілами опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка — без постраждалих... На Горлівському напрямку пошкоджено будівлю підприємства у Костянтинівці. Напружена ситуація у Соледарській громаді — під обстрілами Соледар, Роздолівка та Парасковіївка. Інформація щодо постраждалих не надходила. На Лисичанському напрямку обстрілів зазнали Сіверське, Торське та Зарічне Лиманської громади. Обсяги руйнувань встановлюємо", - розповів Кириленко.