Події

11:20 14.01.2023

Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

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Окупанти готують ще один масований ракетний удар по Україні-заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ

Російські окупанти готують завдання масованого ракетного удару по Україні в суботу, повідомив начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"Не ігноруйте тривогу, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет", - написав Павлюк у телеграм-каналі в суботу після відбою повітряної тривоги.

Раніше в суботу Київ і Київська область зазнали ракетної атаки окупантів. Після цього було оголошено повітряну тривогу, яка тривала з 9:35 до 11:03.

 

Теги: #зсу #ракети #обстріли

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