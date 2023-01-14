Події

07:18 14.01.2023

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

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Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

Російський агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробі захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, веде наступ на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в суботу вранці.

Минулої доби ворог завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 - по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також здійснив понад 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, серед них і по Херсону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка і Янжулівка Чернігівської області; Попівка, Яструбщина, Студенок і Павлівка - Сумської та Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

На бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області; Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай та Малинівка Запорізької області.

На херсонському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон.

Окупанти посилюють контрдиверсійні та контррозвідувальні заходи на тимчасово зайнятих територіях.

"Зокрема, у населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області, проводяться вибіркові перевірки телефонів у місцевих жителів на предмет наявності фото та відео російської військової техніки. Станом на 12 січня 2023 року затримано та вивезено у невідомому напрямку 3 цивільних особи", - наголошується у зведенні.

Минулої доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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