14 січня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 325 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 325 RUSSIAN AGRESSION

14 січня Всесвітній день логіки та День організації домашнього затишку.

У Тунісі – День революції та молоді, в Індії – міжнародний фестиваль паперових зміїв, в Грузії – День державного прапора.

Православна церква святкує Василя Великого та Обрізання Господнє.

Ще сьогодні за старим календарем перший день нового року.

День святого Василя Великого

Відзначається на честь архієпископа Василя Кесарійського, який жив у четвертому столітті. Він відомий як богослов, автор безлічі проповідей та ідеї іконостасу.

Церковні джерела характеризують Василя Великого як аскета, богослова й вченого, автора кодексу чернечого життя.

Василя Великого вважали за покровителя землеробства, і саме тому в цей день основним обрядом було засівання житла зерном.

Особливість богослужіння в цей день полягає в тому, що Літургія була написана самим святителем. Вона є першою з десяти Божественних літургій, служіння яких встановлено у визначені дні року.

Обрізання Господнє

У Писанні йдеться, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля було обрізано і названо ім'ям Ісус, яке означає "Спаситель".

Ще цього дня:

1946 – Генасамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної та соціальної ради ООН;

1953 - У Гельсінкі (Фінляндія) у змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко;

1980 – Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР до Афганістану та ухвалила резолюцію, якою вимагала "негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану".

1989 – Долаючи опір комуністичного керівництва та промосковських сил відбулися Установчі збори Донецького обласного Товариства української мови ім. Т. Шевченка. Незабаром обласна організація була представлена понад 60 міськими, районними та сільськими осередками та налічувала близько 3000 членів;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 – Після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства;

2005 - Космічний зонд "Гюйгенс" здійснив вдалу посадку на поверхню Титану;

2010 - Годинник Судного дня переведено на одну хвилину назад.

Іменини: Василь, Федот, Петро, Григорій, Богдан, Микола.