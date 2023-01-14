Байден виступить із промовою про стан справ у країні на засіданні конгресу 7 лютого

Президент США Джо Байден звернеться до народу про стан справ у країні на спільному засіданні конгресу 7 лютого, повідомила представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент прийняв пропозицію (конгресу) і з нетерпінням чекає на виступ", - сказала вона на брифінгу в п'ятницю.

Раніше речник палати представників конгресу США Кевін Маккарті запросив Байдена виступити на цьому засіданні.

"Моє офіційне зобов'язання полягає в тому, щоб запросити вас виступити на спільному засіданні конгресу у вівторок 7 лютого 2023 року, щоб Ви згідно правил Конституції доповіли про стан справ у країні", - поінформував раніше Байдена спікер Маккарті.