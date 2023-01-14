Події

00:03 14.01.2023

12 суден доставлять українське продовольство до Китаю, Марокко та країн Європи

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12 суден доставлять українське продовольство до Китаю, Марокко та країн Європи

З українських портів у п'ятницю вийшли 12 суховантажів із кукурудзою, пшеницею, соєвими бобами та соняшниковим шротом, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).
"13 січня 12 суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 346 356 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
Два суховантажні машини Cuma (70 799 тонн кукурудзи) і Georgia T (61 252 тонн соняшникового шроту) прямують до Китаю, два судна Solar (37 205 тонн пшениці) і Bosphorus King (25 тис. тонн кукурудзи) - до Італії. Ще два суховантажні машини Rio (8,5 тис. тонн пшениці) і Umit G (4,3 тис. тонн пшениці) взяли курс на Грецію.
Судно Papua доставить 29,3 тис. тонн соєвих бобів до Нідерландів, судно Cape Scott – 28 тис. тонн кукурудзи до Португалії, судно New Faith – 26,5 тис. тонн кукурудзи до Іспанії.
Крім цього, два судна Garnet (33 тис. тонн кукурудзи) та Muzaffer Ana (11,5 тис. тонн соєвих бобів) вирушили до Туреччини. Lady Hatice переправить 11 тис. тонн соняшникового шроту до Марокко.
До портів України також направляються п'ять суден, які в п'ятницю пройшли гуманітарним коридором.
У СКЦ повідомили, що "було подано 79 заявок на участь в ініціативі". 10 суден очікують дозволу на захід до портів України, 14 завантажених суден очікують відправлення до пунктів призначення.
"Станом на 13 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 348 017 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1 286 суден: 639 на прибуття в українські порти та 647 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ
 

Теги: #оон #судна #продовольство

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