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22:42 13.01.2023

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

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Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важка битва за Донбас продовжується.

«Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу», - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Він подякував «кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання».

«Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!», - сказав також Зеленський.

За словами Зеленського, у Росії «уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат».

Президент також особливо наголосив на працівниках Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців.», - сказав Зеленський.

«Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить.», - сказав він.

 

Теги: #донбас #битва

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