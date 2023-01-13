"Укренерго" на 14 січня знову відмовилася від нічних лімітів споживання, денні залишилися майже без змін

Низка обленерго повідомили про відсутність лімітів споживання електроенергії на нічні години з 00:00 до 7:00 на 14 січня.

Зокрема, згідно з повідомленням "Полтаваобленерго" у фейсбуці увечері п'ятниці, на 14 січня з 00:00 до 7:00 ліміт потужності по області не встановлений, а з 7:00 до 24:00 становить 485 МВт, що на 2 МВт менше за денний ліміт на 13 січня.

"Якщо дозволить споживання, зможемо застосовувати відключення однієї черги. Вкотре закликаємо жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням", – зазначили в обленерго.

У "Прикарпаттяобленерго" зі свого боку зазначили, що скасування нічних лімітів дозволить пройти цей період без відключень. Денний ліміт, встановлений обленерго на решту доби, становить 296,48 МВт (вчора було 297,89 МВт).

У "Хмельницькобленерго" також повідомили про відміну лімітів від початку доби та до 7 ранку. При цьому зазначили, що з 7.00 до 23.00 доведена величина навантаження залишилася без змін, що дозволить дотримуватися затверджених графіків погодинних відключень.

Як повідомлялося, на 13 січня "Укренерго" скасувала нічні ліміти, але потім через зростання споживання була змушена запровадити їх з 2:00. На 10-12 січня ліміти запроваджувалися цілодобово.