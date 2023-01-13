Анкара вимагає від Стокгольма виконання ухвалених обіцянок для зняття турецького вето на вступ Швеції до НАТО

Швеції необхідно виконати її обіцянки щодо боротьби з тероризмом, якщо у Стокгольмі бажають, щоб Туреччина зняла вето на вступ цієї країни до НАТО.

"Присутність і діяльність терористів там тривають. Швеція обіцяла заборонити це. Реальність очевидна: терористична організація й ті, хто її підтримують, мають намір зашкодити вступу Швеції до НАТО", - заявив у п'ятницю глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Реакція міністра викликана діями, які в Анкарі визнали провокацією прихильників Курдської робочої партії (КРП) у Стокгольмі. За даними "Анадолу", прихильники забороненої в Туреччині КРП здійснили провокації проти Туреччини та президента Реджепа Ердогана.

"Провокації посібників КРП у Швеції - це прояви ненависті та ксенофобії. Швеція зобов'язана боротися з подібними злочинами. Цього разу провокація мала місце в самому центрі столиці біля будівлі міського муніципалітету на очах у громадськості", - сказав турецький міністр, не вдаючись у подробиці.

"Влада Швеції несе пряму відповідальність за те, що сталося, і вона не зможе обмежитися одним лише осудом", - наводить "Анадолу" слова Чавушоглу.

Країни-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина й Угорщина. При цьому Угорщина заявила про намір ратифікувати протоколи в лютому.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються в тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.