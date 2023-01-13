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19:14 13.01.2023

У Запоріжжі поліцейські викрили групу осіб, які незаконно збували вогнепальну зброю та боєприпаси

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У Запоріжжі поліцейські викрили групу осіб, які незаконно збували вогнепальну зброю та боєприпаси

Запорізькі правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно збували вогнепальну зброю та боєприпаси на території міста, повідомляє пресслужба МВС України.

"Під вивіскою магазину з військовим спорядженням зловмисники продавали бойові засоби ураження. Серед "асортименту" – гранати, пістолети, обрізи, патрони різного калібру", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час досудового розслідування встановлено, що до кримінальної групи належало 8 осіб. Деякі з них мали злочинне минуле. Організував цю схему місцевий мешканець, дружина якого на території Запоріжжя мала у власності військторг.

"Фігуранти облаштували зброярню та почали переробляти стартову, травматичну та мисливську зброю на бойову, яку згодом реалізовували у певних колах та через особисті зв'язки. "Продукцію" зберігали як за адресами проживання, так і на робочих місцях", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що викрили зловмисників працівники обласного слідчого управління Нацполіції разом із співробітниками Служби безпеки України.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #продавці_зброї

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