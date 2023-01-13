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17:31 13.01.2023

Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

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Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями.

"Ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит найближчими тижнями голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, цей візит не лише стане важливим сигналом для подальшої підтримки України у війні, а й продемонструє, що Європейський Союз відкритий для переговорного процесу щодо вступу України.

Теги: #візит #єврокомісія #шмигаль

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