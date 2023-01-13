Події

17:09 13.01.2023

Фонд відновлення Ірпеня відкрив збір коштів на платформі Patreon

1 хв читати
Фонд відновлення Ірпеня відкрив збір коштів на платформі Patreon

Сторінку благодійних пожертв на реконструкцію м. Ірпеня Київської області після руйнувань, спричинених російським вторгненням у лютому-травні 2022 року, відкрито на американській інтернет-платформі Patreon, що дає змогу виробникам різного контенту поширювати його серед передплатників.

"Ірпінь до війни був найкращим містом України. Тепер ти робиш усе для того, аби Ірпінь став прикладом розвитку та європейського комфорту! Ірпінь став форпостом на шляху ворога до окупації столиці України – Києва… Своїм пожертвуванням ти робиш усе для того, щоб допомогти Ірпеню відродити місто, яке тримало оборону на підступах ворога до Києва", - йдеться на сторінці.

Проєкт створений Громадською організацією "Фонд відновлення Ірпеня" та пропонує вісім рівнів фінансової підтримки від $3 до $500 на місяць.

Громадську організацію "Фонд відновлення Ірпеня" заснував мер міста Олександр Маркушин спільно з головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та народним депутатом України Сергієм Тарутою у 2022 році з метою залучення фінансування для відновлення об'єктів соціальної та житлової інфраструктури міста, зруйнованих унаслідок російської агресії в Україні.

На створеному сайті irpinhelp.com оприлюднено систематизовану інформацію про всі знищені та пошкоджені об'єкти Ірпеня, кошториси їх відновлення. Там же благодійники зможуть обрати для себе шляхи допомоги ірпінцям: переказ коштів на рахунки організації, будматеріали та техніка чи "опікунство" над конкретним об'єктом і відновлення його "під ключ".

 

Теги: #нерухомість #відновлення #ірпінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 13.01.2023
DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

DIM увів в експлуатацію близько 19 тис. кв. м житла у 2022 р.

12:30 13.01.2023
Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будгалузі

Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будгалузі

09:44 13.01.2023
Стадіон "Чемпіон" в Ірпені відновлять у межах проєкту UNITED24 – голова ОВА

Стадіон "Чемпіон" в Ірпені відновлять у межах проєкту UNITED24 – голова ОВА

07:25 13.01.2023
Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

15:12 12.01.2023
Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

13:07 12.01.2023
Ткаченко: Храм-МАФ УПЦ (МП) біля Десятинної церкви в Києві має бути демонтовано

Ткаченко: Храм-МАФ УПЦ (МП) біля Десятинної церкви в Києві має бути демонтовано

11:37 12.01.2023
АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

АРМА передана нерухомість у центрі Львова, що належить підприємству з російськими власниками

17:39 10.01.2023
Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

18:45 09.01.2023
ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

10:05 09.01.2023
Суд заарештував активи підозрюваного в держзраді ексміністра освіти Табачника на суму понад $2 млн

Суд заарештував активи підозрюваного в держзраді ексміністра освіти Табачника на суму понад $2 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

Окупанти знову обстріляли Дворічну: двоє людей загинули, одна постраждала - Синєгубов

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

ОСТАННЄ

Глава Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

Окупанти знову обстріляли Дворічну: двоє людей загинули, одна постраждала - Синєгубов

У Кураховому Донецької області після чергового обстрілу поранено місцевого жителя, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Генсек Данського Червоного Хреста відвідав Миколаїв

Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити – "Укроборонпром"

Сейм Литви нагородив Зеленського премією Свободи

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА