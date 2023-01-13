Фонд відновлення Ірпеня відкрив збір коштів на платформі Patreon

Сторінку благодійних пожертв на реконструкцію м. Ірпеня Київської області після руйнувань, спричинених російським вторгненням у лютому-травні 2022 року, відкрито на американській інтернет-платформі Patreon, що дає змогу виробникам різного контенту поширювати його серед передплатників.

"Ірпінь до війни був найкращим містом України. Тепер ти робиш усе для того, аби Ірпінь став прикладом розвитку та європейського комфорту! Ірпінь став форпостом на шляху ворога до окупації столиці України – Києва… Своїм пожертвуванням ти робиш усе для того, щоб допомогти Ірпеню відродити місто, яке тримало оборону на підступах ворога до Києва", - йдеться на сторінці.

Проєкт створений Громадською організацією "Фонд відновлення Ірпеня" та пропонує вісім рівнів фінансової підтримки від $3 до $500 на місяць.

Громадську організацію "Фонд відновлення Ірпеня" заснував мер міста Олександр Маркушин спільно з головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та народним депутатом України Сергієм Тарутою у 2022 році з метою залучення фінансування для відновлення об'єктів соціальної та житлової інфраструктури міста, зруйнованих унаслідок російської агресії в Україні.

На створеному сайті irpinhelp.com оприлюднено систематизовану інформацію про всі знищені та пошкоджені об'єкти Ірпеня, кошториси їх відновлення. Там же благодійники зможуть обрати для себе шляхи допомоги ірпінцям: переказ коштів на рахунки організації, будматеріали та техніка чи "опікунство" над конкретним об'єктом і відновлення його "під ключ".